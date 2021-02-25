Юные каюры из Токсово взяли «золото» на областных соревнованиях

21 февраля в поселке Васильево Приозерского района состоялся чемпионат и первенство Ленинградской области по снежным дисциплинам ездового спорта. В заезде принимали участие воспитанники «Школы молодого каюра» из поселка Токсово.

Чемпионат проходил в дисциплинах: «лыжи спринт» с одной собакой; «нарта спринт» с шестью, четырьмя или двумя собаками. Им предстояло преодолеть расстояние в 6,5 километров. В соревновании приняло участие около 100 каюров и более 200 собак.

Выпускники токсовской школы показали отличный результат: Ксения Казакова завоевала первое место «абсолют» в категории «Нарта спринт» с двумя собаками, а Арина Жирякова вышла на четвертое место в первой скоростной категории (хаски). Поздравляем девушек и их педагогов, а также директора «Школы молодого каюра» Дениса Чернатова с этой победой. Особые слова благодарности следует сказать замечательным партнерам спортсменов – собакам.

Отметим, что обучение в токсовской школе каюров длится четыре года. За это время подростки приобретают навыки работы с собаками, необходимые для походов по сложной пересеченной местности. К занятиям педагоги подходят с креативом. Например, в канун Дня святого Валентина в этой школе отмечали «День всех влюбленных собак».

Людмила Однобокова

Фото «Школы молодого каюра»