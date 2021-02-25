Центральную площадь Кузьмоловского могут назвать в честь основателя поселка

В честь известного академика и основателя Кузьмоловского Владимира Шпака может быть названа центральная площадь поселка. Сейчас главная площадка, где проходят крупные мероприятия из культурной жизни поселения, остается безымянной.

С инициативой присвоить имя Владимира Шпака центральной площади выступили местные депутаты. Приурочить мероприятие предлагается к 60-летию основания поселка. Тогда же на главной площади должен появиться и памятник академику.

Отметим, что в честь ученого в Кузьмоловском названа улица В.С. Шпака, на которой установлена мемориальная доска. 20 февраля, в честь 112-летия со дня рождения академика, глава муниципального образования Татьяна Банкис и представитель совета депутатов Николай Пахович возложили гвоздики к мемориальной доске Владимира Шпака.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского ГП