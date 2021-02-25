Пять многодетных семей Всеволожского района получили субсидии на жилье

Порядка 2,4 миллиона рублей на улучшение жилищных условий получили участники целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

24 февраля пяти молодым многодетным семьям из Всеволожска и Новодевяткинского сельского поселения вручили сертификаты на получение социальной выплаты. Документ дает право как на приобретение готового жилья или строительство частного дома, так и на погашение ипотечного кредита.

– Благодаря выплате подобрать квартиру семья сможет, не только ориентируясь на свои финансовые возможности, но и на общее удобство нового «семейного гнезда», – отмечают в администрации Всеволожского района. – Здесь ограничений никаких – можно рассматривать варианты как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Обладателями сертификатов стали семьи Алсу Гафиятуллиной, Максима Русакова, Владимира Пяткина, Юлии Белинской, Татьяны Войновой. Все участники программы ранее были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Общая сумма выплат семьям составила более 12 миллионов рублей.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»