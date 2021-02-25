«Высшая Народная школа для взрослых» приглашает на бесплатные курсы во Всеволожске

Освоить азы компьютерной грамотности, познакомиться с историей своего края и раскрыть творческий потенциал поможет «Высшая Народная школа для взрослых». Образовательная программа рассчитана на граждан старше восемнадцати, а некоторые курсы заточены под аудиторию 55+.

«Высшая Народная школа для взрослых» – одно из направлений работы общественной организации Всеволожского района «Диалог поколений». В рамках проекта стартуют четыре курса. Обучение проходит бесплатно.

Один из самых популярных – курс компьютерной грамотности для пожилых –начал свою работу в феврале. Благодаря ему можно научиться пользоваться электронной почтой, находить информацию в интернете, освоить программы «Word» и «Excel», а также научиться взаимодействовать с порталом государственных и муниципальных услуг.

В марте стартует курс «Краеведение». В течение месяца его участники будут узнавать новое о родном крае. Им расскажут об истории города Всеволожска и его окрестностей, изучат Мызы Христиново, Марьино, Васильево, Рябово, Приютино. Поведают и об истории возникновения Ириновской железной дороги.

Третий курс разработан по направлению «Психология». Он поможет освоить навыки общения, благодаря чему его слушателям станет легче находить общий язык с родными и знакомыми. Также расскажут об особенностях личности, а при необходимости – окажут психологическую помощь.

Творческим людям пришелся по душе курс «Художественная студия», который стартовал в середине февраля. Программа включает в себя обучение базовым навыкам изобразительного искусства. Курс помогает раскрыть свои творческие способности и освоить различные техники живописи.

Организация «Диалог поколений» работает по адресу: Всеволожский проспект, д. 72, оф. 12 с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00. Телефон: 8 (813-70) 210-07.

Екатерина Королева