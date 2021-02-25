Во Всеволожском районе почтили память героя-пожарного Дмитрия Тихомирова

Традиционный митинг, посвященный памяти Дмитрий Тихомирова, прошел 24 февраля на Кузьмоловском кладбище. В нем принимали участие родные, близкие и сослуживцы героя, погибшего при спасении людей.

Майор Дмитрий Евгеньевич Тихомиров был заместителем начальника службы пожаротушения – начальником дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФКУ «ЦУК ГУ МЧС России по Ленинградской области». Он родился и вырос в поселке Токсово. Длительное время проживал в Романовке. Погиб 24 февраля 2013 года при тушении пожара в деревне Кобрино Гатчинского района Ленинградской области. Перед трагической гибелью он успел эвакуировать из горящего дома 40 человек, но сам выбраться из огня не смог. На тот момент ему было 39 лет. Посмертно награжден орденом Мужества, и знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области». С тех пор каждый год, 24 февраля, на кладбище в поселке Кузьмоловском, где похоронен Дмитрий Тихомиров, проходят акции памяти.

В этом году иерей собора Святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово Владимир Федоров отслужил на кладбище панихиду. На митинге выступили начальник «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области», полковник внутренней службы Алексей Николаевич Николенко и заместитель начальника отдела кадров Виталий Викторович Еременко.

Было сказано много хороших слов в адрес погибшего. Затем его мама Людмила Васильевна Тихомирова и сын Иван Дмитриевич выразили благодарность за помощь, которую управление «ЦУКС ГУ МЧС России», а также служащие 94-й пожарно-спасательной части и 28-го отряда Федеральной противопожарной службы Ленинградской области оказывают родственникам вот уже восемь лет. К могиле Дмитрия Тихомирова было возложено много цветов.

Напомним, что недавно, в июле 2020 года, в городе Кировске Ленинградской области был открыт общий памятник всем пожарным из Ленинградской области, погибшим при выполнении служебного долга. Они являются прекрасным примером служения Отечеству и своему народу. И память о них не должна исчезать.

Соб. инф.

Фото Али Королевой