По дорогам Всеволожского района проехал музыкальный автомобиль

В честь Дня защитника Отечества военно-музыкальная команда артистов АМУ КДЦ «Южный» посетила города и поселения Всеволожского района с праздничной программой «О Родине! О мужестве! О славе!». За два дня, 22 и 23 февраля, украшенная флагами и красочными баннерами полуторка посетила 10 муниципальных образований.

В каждом поселении, куда приезжал праздничный автомобиль, артисты давали часовое выступление. Несмотря на крепкий мороз, насыщенная программа из известных песен заставляла остановиться случайных прохожих и принять участие в общем веселье. Местные жители вместе с артистами пели и танцевали, а кто-то даже вручал гостям символичные подарки.

Фото пресс-службы администрации ВМР