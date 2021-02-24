Квесты, рукопашный бой и полевая кухня: во Всеволожске отметили День защитника Отечества

В парке «Песчанка» во Всеволожске прошел торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района. На праздник приехали юнармейцы, а также ребята из военно-патриотических клубов Бугров, Сертолово, Кудрово и других городов и поселков района.

– Очень надеюсь, что холодная февральская погода не помешает сегодня найти новых друзей и получить массу положительных эмоций, – обращаясь к юнармейцам, отметил начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району Николай Александров. – В современной России праздник трансформировался в День защитника Отечества. Это совпало с тем периодом, когда служба стала непрестижной. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, все больше ребят связывают свою судьбу с Вооруженными силами РФ.

«Используйте в жизни законы математики: умножайте добро и вычитайте проблемы, делитесь радостью с друзьями и возводите в степень все положительные эмоции», – сказал куратор Юнармейских отрядов Всеволожского района Сергей Свиридов.

– День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин, – отметил полковник внутренней службы в отставке Алексей Махотин. – Но сложно представить нашу жизнь без женщин? Они наш надежный тыл. Молодому поколению я желаю всегда быть готовыми защищать свою Родину. У каждого своя дорога, жизненный путь. Если у кого-то горит искорка в душе и хочется стать военным, идите на службу! Ну а те, кто предпочитает работать на гражданке, пусть трудится в мире!

В рамках мероприятия проводились разные мероприятия: выступления военно-патриотических отрядов, квесты, знакомство с техникой рукопашного боя. Под открытым небом развернулась интересная военно-историческая экспозиция.

– Здесь представлены находки времен Великой Отечественной войны, найденные на Невском «пятачке», – рассказывает руководитель краеведческого кружка молодежно-подросткового клуба «Альфа» Ксения Водопьянова. – Это портсигары, бутылки и солдатские каски. Сегодня здесь выставлены также экспонаты Советско-финской войны. Их нам предоставили поисковики, которые сотрудничают с клубом «Альфа». Хранятся экспонаты у нас в музее, куда школьники любят приходить и изучать историю.

Ирэн Овсепян

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