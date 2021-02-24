Во Всеволожском районе прошли испытания первого снегоболотохода

Необычная конструкция на огромных колесах может легко преодолеть самую сложную преграду. Его разработчики готовы представить свой проект на Международной выставке «Экспо-2021».

«Наш вездеход в воде не тонет и в огне не горит и легко преодолевает топкие болота», – рассказывает предприниматель Сергей Саморуков. Он вместе со своим другом, инженером-механиком Никитой Стариковым, уже испытали новую универсальную машину на местном полигоне в самых жестких условиях в ленинградских лесах. Так обычно проверяют ходовые качества военной техники.

– Этот экспонат предназначен не только для охоты и рыбалки, но и может успешно применяться для проведения аварийно-спасательных, мелиоративных, строительных и других работ, – продолжает собеседник. – Для газовиков и нефтяников такой транспорт жизненно необходим. На этой машине можно легко поймать браконьеров. Любая погоня такой машине нипочем. Расход топлива нашего вездехода 5,5 литра в час, вместимость топливных баков 40 литров. Похожие аналоги весят как танк. Мы усовершенствовали наш экземпляр. Он не такой тяжелый, да еще с огромной тягой. Долго думали над упрощением конструкции и уменьшением веса. Лишние килограммы столь же бессмысленны, как значок на кучерской шляпе.

Но, как говорит Сергей Саморуков, эмблема может, в конце концов, служить для опознания, в то время как избыточный вес означает только лишнюю трату силы.

– По своим параметрам вездеход полностью отличается от всех других аналогов, – отмечает предприниматель. – У нашего снегоболотохода нет спидометра, рычажков и тросиков. Их заменили удобным планшетом для навигации. Так что все компьютеризировано. Вся информация и сведения о неполадках сразу появляются на дисплее. У внедорожника совершенно другой центр тяжести и пластиковый кузов. Уникальность нашей модели в том, что у нее цельный литой кузов, без отверстий. Поэтому грязь и вода не попадают на пассажиров.

Сейчас машина находится на стадии экспертной регистрации. Документы на сертификацию и аккредитацию нового транспортного средства уже поданы в соответствующие инстанции. Как только ноу-хау будет одобрено, предприниматели планируют подать заявку на участие в государственных аукционах.

– Идея собрать снегоболотоход возникла спонтанно, – присоединяется к разговору инженер-изобретатель Никита Стариков. – Нам самим нужна была машина, которая станет ездить по заболоченным местам. Нашли нужный внедорожник на сайте. Но оказалось, что собирать его будут девять месяцев. Так появилась цель самим сконструировать вездеход. Долго экспериментировали. Меняли разные узлы, испытывали запчасти. Случалось, когда некачественные детали выходили из строя. Приходилось заменять. Так продолжался тест-драйв.

По словам собеседников, определенные проблемы возникли при приобретении комплектующих для ходовой части. Задача была поставлена непростая. Надо было, чтобы они были легкими и не ломались. Но местные «Кулибины» методом проб и ошибок сумели достичь поставленной цели. Каким образом? Производственный секрет!

– После аккредитации хотим поставить производство снегоходов на поток, – продолжает Сергей Саморуков. – Время сборки одного внедорожника примерно месяц. Главное, чтобы поставщики запчастей не подвели. В пандемию, когда комплектующие «едут» к нам из Китая, это большая проблема. В год можем собрать до 12 машин. А этот экземпляр оставим на тест-драйв, чтобы наши будущие клиенты приезжали и на полигонах «обкатывали» машину.

Изобретатели уверены, что их продукция конкурентоспособна и обречена на успех.

– Рядом такой огромный мегаполис, как Санкт-Петербург, – отмечает Сергей Саморуков. – А значит, будет много желающих купить подобный вездеход. Благодаря соотношению цены и качества мы займем свою нишу на рынке. Нам активно помогает Фонд развития предпринимательства Всеволожского района. Именно благодаря им удалось правильно и экономно начать процедуру сертификации. К тому же Фонд компенсировал 90% затрат.

В перспективе у предпринимателей-изобретателей наладить сотрудничество с охотничьими клубами. Сейчас ведется работа по созданию страницы в социальных сетях. Уже есть страница в «Инстаграм».

– Приятно, когда в районе есть такие изобретательные бизнесмены, – говорит руководитель Фонда поддержки предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Такие люди не просто идут в ногу со временем, а стараются опередить время. Это раньше такая машина казалась бы фантастикой. Сейчас – объективная реальность. Как говорил Генри Форд, любая идея хороша только тогда, когда ее можно реализовать практически.

Ирэн Овсепян

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