Во Всеволожском районе наградили лучших спортсменов и деятелей спорта

19 февраля в зале заседаний администрации Всеволожского района состоялась церемония награждения спортсменов, тренеров, специалистов, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

– Наша сегодняшняя встреча наглядно подтверждает, что в районе есть настоящие спортсмены и талантливые тренеры, – отметил глава администрации Андрей Низовский на открытии мероприятия. – Мы с удовольствием отметим особо отличившихся. Я не стану сейчас заострять внимание на поддержке спорта администрацией – это факт общеизвестный. Но я вас заверяю – мы строили и будем строить новые спортивные объекты для того, чтобы каждый смог заниматься тем или иным видом спорта.

Церемония награждения началась с вручения благодарности Губернатора ЛО Александра Дрозденко главному специалисту отдела физической культуры и спорта администрации района Елене Чиженко. Столь высокой награды она удостоена за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

Для поощрения сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд по видам спорта, оценки труда спортсменов и их тренеров и пропаганды спорта, здорового образа жизни среди населения на примере выступления спортсменов в различных видах спорта во Всеволожском районе проводился смотр-конкурс на лучшую спортивную работу по итогам 2020 года.

В номинации «Лучший спортсмен Всеволожского района по Олимпийским видам спорта 2020 года» победителями признаны: Сергей Мальцев (тхэквондо ВТФ), тренер Дмитрий Лим (тхэквондо ВТФ); Александра Хомын (самбо, дзюдо), тренер Андрей Брайнин (самбо, дзюдо); Максим Зданович (гольф), тренер Иннокентий Щукин (гольф).

В номинации «Лучший спортсмен Всеволожского района по неолимпийским видам спорта 2020 года» победителями признаны: Константин Серебряницкий (спортивное ориентирование), тренер Александр Шеин; Алина Фалькова (спортивная борьба: грэпплинг, грэпплинг-ги), тренер Артем Мухин (спортивная борьба: грэпплинг, грэпплинг-ги); Игорь Фролов (конный спорт, вольтижировка), тренер – Марина Быкова (конный спорт, вольтижировка); Маргарита Гажона (ушу) и Ульяна Бойцова (ушу), тренер Вячеслав Баев (ушу).

В номинации «Лучшая спортивная команда Всеволожского района 2020 года» объявлена победителем юношеская команда по баскетболу Всеволожской спортивной школы Олимпийского Резерва.

В номинации «Открытие года!» победителем признана: детская футбольная команда (Лесколово), руководитель Екатерина Спешилова.

В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в дошкольном образовательном учреждении Всеволожского района в 2020 году» победил: МДОБУ «Муринский детский сад комбинированного вида №1», инструктор по физическому воспитанию Марианна Починская.

В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства во Всеволожском районе в 2020 году» победителями объявлены два прекрасных специалиста: Виктор Рябов (Новодевяткинское сельское поселение) и Ольга Савойская (г. Всеволожск).

В номинации «Лучшая постановка работы по адаптивной физической культуре во Всеволожском районе в 2020 году» победителем названо «Автономное некоммерческое объединение Центр социального и спортивного развития «Амалиэль» Всеволожский район, Колтуши», руководитель – Дмитрий Зиновьев.

«Лучшими специалистами в области физической культуры и спорта Всеволожского района в 2020 году» признаны два специалиста: Анатолий Буров (п. Романовка) и Анастасия Баранова (Новое Девяткино)

В номинации «Лучший спортивный клуб во Всеволожском района в 2020 года» победителями стали три клуба: Школьный спортивный клуб «Урсус» (Лесколово), руководитель Александр Спицын; хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск», главный тренер клуба Евгений Трофимов; клуб боевых искусств «САТОРИ» (Всеволожск), соруководители Сергей Хорошков, Андрей Кулаковский и Вячеслав Юрочкин.

Ежегодно в Ленинградской области проводятся Сельские спортивные игры среди жителей сельских поселений муниципальных районов ЛО. Проводятся они с целью приобщения различных категорий сельского населения к регулярным занятиям спортом и физической культурой.

Представляем победителей 2020 года:

В соревнованиях по лыжным гонкам – тренер команды Геннадий Дмитриев.

В соревнования по шашкам, шахматам – тренер команды Елена Быстрякова.

Силовые виды спорта – представитель команды Елена Праздникова.

Настольный теннис – представитель команды Евгений Попов.

Соревнования операторов машинного доения, соревнования механизаторов – представитель команды Алексей Буров (двоеборье: бег на короткую дистанцию, подтягивание, пресс).

Городошный спорт или, по-другому, городки – представитель команды Анатолий Буров.

Соревнования по стритболлу (баскетбол (среди мужских и женских команд) но с меньшим количеством участников) – представитель команд Зоя Тюрнина.

Легкая атлетика – кросс – представитель команды Элина Зайцева.

В ставшем уже традиционным XIV Фестивале физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области 2020 года 1 место завоевала

Команда Всеволожского района – «Лесколовская жилищная организация» (д. Лесколово) под руководством Андрея Чулкова.

Присутствующие в зале тепло поздравили победителей с высокими званиями и наградами! Каждый из них получил диплом, сертификат на приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря, пакет с календарем, книгой «Олимпийская летопись Ленинградской области» и журнал «Леноблспорт».

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина