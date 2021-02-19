Хоккеистки из Всеволожского района отличились на Всероссийском турнире

На Красной площади состоялся Финальный этап Всероссийского турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею. В соревнованиях приняли участие юные спортсменки из хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск».

Команда из Всеволожского района приняла участие в турнире впервые, однако девчонки сумели показать прекрасный результат. В напряженной схватке хоккеистки ХФК «Всеволожск» уступили «бронзу» команде из Иркутской области и заняли почетное четвертое место.

Ярко проявила себя участница команды Ника Чучина – она была признана лучшей нападающей турнира среди девочек 2009–2010 г.р. В своем дебютном участии спортсменки ХФК «Всеволожск» не только показали красивую игру, но и составили серьезную конкуренцию соперницам.

Фото ХФК «Всеволожск»