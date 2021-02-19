Губернаторский лицей во Всеволожском районе построят в 2024 году

Уникальное учебное заведение для 350 воспитанников – одаренных детей со всех уголков Ленинградской области – появится в поселке Кяселово на месте бывшего лагеря «Спутник». Земельный участок уже передан в собственность 47-го региона.

18 февраля совет депутатов Всеволожского района принял решение о безвозмездной передаче земельного участка и строений детского лагеря в собственность Ленинградской области. Это позволяет региону инициировать строительство лицея.

В современный образовательный комплекс войдут учебный, лабораторно-технический и культурно-спортивный корпуса. Воспитанники лицея будут учиться и жить на территории учебного заведения, поэтому предусмотрено также строительство двух спальных корпусов. Поступить в губернаторский лицей дети смогут после окончания начальной школы.

На фото образовательный центр «Точка роста», который открылся в Романовке в 2020 году