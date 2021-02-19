В Ленинградской областной библиотеке прошел бенефис всеволожского поэта Владимира Шемшученко

В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке уже год работает литературный клуб «Третья среда». Здесь по третьим средам каждого месяца петербургские поэты Владимир Симаков и Мария Амфилохиева проводят встречи с поэтами и писателями, главным образом из Союза писателей России, знакомят читателей с книжными новинками – коллективными сборниками и антологиями.

Особенностью встреч в областной библиотеке является их прямая трансляция в районы Ленинградской области, дающая возможность прямого диалога с читателями всего региона. 17 февраля здесь прошла творческая встреча с поэтом-юбиляром, лауреатом многих престижных премий и конкурсов, членом Союза писателей России, активным членом Всеволожского литературно-музыкального объединения «Родник», корреспондентом газеты «Всеволожские вести» Владимиром Шемшученко. К своему 65-летию поэт выпустил сборник избранных произведений «Мысль превращается в слова».

Соведущие клуба Владимир Симаков и Мария Амфилохиева представили интересные издания. Владимир рассказал о книге, подготовленной им совместно с Марией к 20-летию Литературных субботних чтений в Выставочном зале Московского района. Эта дата отмечалась в марте минувшего года.

Амфилохиева рассказала и показала только что вышедший коллективный сборник философской лирики «Преломление света» из серии «Современная поэзия Санкт-Петербурга». В первой из книг опубликован отклик на творчество Владимира Шемшученко к юбилею литературных чтений, в которых он участвовал не один раз, во второй опубликована подборка его стихотворений.

Встреча с Владимиром Шемшученко оказалась весьма интересной: юбиляр подготовил литературно-музыкальную композицию «Времена года», в которой он не только читал свои стихи, но и исполнял свои песни под гитарный аккомпанемент. Особенностью представленной композиции явилось включение автором в неё стихотворений и песен, посвящённых ленинградской земле в целом и городу Всеволожску в частности.

Владимир Камышев