Всеволожский район поможет Свердловскому поселению с исполнением бюджета

Совет депутатов Всеволожского района принял решение о передаче части полномочий администрации Свердловского городского поселения на районный уровень. Район будет отвечать за исполнение бюджета поселения и осуществлять внешний финансовый контроль.

Решение было принято на очередном заседании совета депутатов Всеволожского района 18 февраля. Передача полномочий на районный уровень поможет администрации поселения работать в штатном режиме и исполнять федеральные и областные программы, расходы на которые заложены в бюджет.

Обоснованием для данного решения стала правовая нестабильность внутри свердловского совета депутатов, которые в прошлом году не смогли принять бюджет поселения на 2021 год.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»