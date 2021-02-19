Андрей Низовский: «Вразрез со своими принципами не поступаю никогда»

В 2021 году Всеволожский район отметит свое 85-летие. Как административно-территориальная единица он включает в себя 19 поселений и является самым густонаселенным районом Российской Федерации – на сегодняшний день, только по официальным данным, здесь проживает более 400 тысяч человек. Всеволожский район является передовой площадкой для реализации стратегических региональных инвестиционных проектов, на его территории расположены десятки крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сотни строительных объектов, почти две тысячи километров автомобильных дорог. С октября 2016 года администрацией нашего района руководит Андрей Низовский – по образованию юрист и управленец по призванию. О выборе своего пути, о насущных районных проблемах, семейных ценностях и нравственных приоритетах – в интервью главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрея Низовского «Всеволожским вестям».

– Андрей Александрович, в открытых источниках ваша биография излагается очень кратко и сухо. Расскажите подробнее, где родились, как учились и какие пути-дороги привели вас во Всеволожский район?

– Родился я в Ленинграде в 1978 году. Мы жили практически в центре города, на Лиговском проспекте, рядом с Московским вокзалом. Моя 220-я школа находилась на Невском проспекте, и проходными дворами можно было добежать до неё буквально за две минуты.

В начальной школе я учился очень хорошо, и в пионеры меня приняли в первую очередь. По мере взросления успехи в учебе становились не такими блестящими, и к старшим классам я скатился на тройки-четверки. В школьные годы серьезно занимался боксом, получил первый юношеский разряд. Спорт отнимал много времени, да и девочки вдруг стали такими красивыми… В общем, после девятого класса я поступил в профтехучилище, и среднее образование, вместе со специальностью автослесаря 3-го разряда, получил в колледже № 97.

В 18 лет, как положено, пошел служить в армию. Службу проходил во внутренних войсках оперативного назначения. Это было время перемирия между первой и второй чеченскими войнами. Тем не менее обстановка была напряженной, так что мне довелось побывать в специальной командировке на территории Дагестана.

После демобилизации я поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Во время учебы работал в охранных структурах, а после третьего курса, когда появились базовые навыки в юриспруденции, – занял должность юрисконсульта в частной фирме.

Диплом я защитил в 2005 году. Тогда и возникло какое-то внутреннее убеждение, что мне нужно работать в госорганах. Однако никаких связей, никаких знакомых, способных составить протекцию, у меня не было. Как-то, случайно оказавшись на улице Смольного возле дома № 3, зашел в подъезд, где были установлены телефоны различных административных служб для внутреннего пользования. Наудачу позвонил в управление Роснедвижимости в качестве соискателя вакансии, потому что был опыт работы в сфере земельно-имущественных отношений. Опять же, совершенно случайно, им действительно требовался сотрудник. Вот так, «с улицы», меня взяли специалистом первой категории в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 47-му региону.

Собственно, с этого и началась моя карьера госслужащего – начальник отдела, заместитель руководителя ведомства, а с 2012 года – председатель комитета государственного заказа Ленинградской области. На должность главы администрации меня рекомендовал губернатор Александр Юрьевич Дрозденко, знавший мои профессиональные возможности по совместной работе.

– Всеволожский район славится не только стремительными темпами развития, но и, не без основания, считается самым проблемным в регионе. Что стало вашей первоочередной задачей на посту главы администрации? Какие позитивные изменения произошли за это время?

– Мы начали с совершенствования структуры управления, в результате чего ключевые направления административной работы возглавили настоящие профессионалы в своей области, люди, преданные делу, люди, в которых я уверен. Полагаю, что именно это стало залогом нашей дальнейшей успешной работы.

Пять лет назад острейшей проблемой была нехватка мест в детских садах. К настоящему времени мы ежегодно строим 16 – 17 детских садов и школ – это прекрасные здания, оснащенные технологичным оборудованием, отвечающие всем современным требованиям. Население района по-прежнему стремительно увеличивается за счет роста агломераций, в первую очередь городов Кудрово и Мурино, но даже в этих условиях нам удалось снизить социальную напряженность, связанную с обеспечением местами в дошкольных учреждениях. Конечно, окончательно проблема не решена, но, анализируя очередь в детские сады, мы видим, что в ней заявлены граждане, проживающие в Санкт-Петербурге и только лишь собирающиеся переезжать в район. Те же, кто проживает здесь, этой проблемы практически не замечают.

Гигантский скачок сделан в части благоустройства наших городов. Не скрою, что очень много сил и средств было отдано прежде всего Всеволожску, но уже с прошлого года мы переключились на другие поселения. Спортивные сооружения, объекты культуры, молодежные центры проектируются на всей территории Всеволожского района. Также за последние пять лет существенно улучшилась ситуация с дорогами.

Ведется большая работа по ликвидации стихийных свалок и незаконных мусорных полигонов. Создан так называемый «Экологический патруль», деятельность которого направлена на пресечение попыток несанкционированного ввоза мусора на территорию. В районе функционируют два легальных полигона, но у нас есть четкое понимание, что от практики открытого хранения твердых бытовых отходов нужно уходить. К слову, губернатор Ленобласти неоднократно говорил о том, что к 2025 году мусорные полигоны на территории региона должны быть рекультивированы, а взамен них построены мусороперерабатывающие заводы, которые не будут влиять на комфортное проживание граждан.

– Ваша должность предполагает некоторую гибкость, умение принимать компромиссные решения. Случалось ли вам делать что-то, противоречащее вашим убеждениям или принципам? Часто ли приходится говорить неправду?

– Я неправду не говорю. В отдельных случаях могу не говорить правды, если она больно ранит человека. Вразрез со своими принципами не поступаю никогда, потому что стараюсь жить по совести. А совесть – это осознание моральной ответственности за свое поведение и поступки перед самим собой, перед окружающими людьми, перед обществом. И если я порой не знаю, как поступить в сложной, неоднозначной ситуации, то просто «выключаю» руководителя и ставлю себя на место обычного человека.

– Писали, что вас лично многое связывает со Всеволожским районом. Это действительно так?

– Всеволожская земля мне не чужая. Мои дети практически выросли здесь, так как у родителей жены свой дом в Токсово. Еще до назначения на пост главы администрации я хорошо знал «тот край» – и собственно Токсово, и Кузьмолово, и Лесколово, и Куйвози, да и проблемы района в целом мне были известны.

– Вы давно женаты? Как познакомились с будущей супругой?

– Познакомились мы в спортивном зале. Заметил на велотренажере симпатичную девушку, но заговорить не решился. Пришлось самому крутить педали, хотя я это дело не люблю. После тренировки пытался по фотографиям, которые хранятся у менеджера, найти ее координаты, но потерпел неудачу – там были тысячи людей. К счастью, она оказалась постоянной посетительницей спортклуба, и когда наши тренировки в очередной раз совпали, просто подошел и познакомился.

И вот уже скоро четырнадцать лет, как мы вместе. У нас в семье двое детей – дочери 12 лет, сыну – 10.

– Вы строгий отец?

– Я добрый папа. Какие могут быть строгости, когда детей видишь только по выходным – у меня редко получается приехать домой раньше половины девятого вечера. Главная по воспитанию и образованию, конечно, жена.

Помимо учебы в школе, сын профессионально занимается фигурным катанием, а дочка увлекается рисованием и немного легкой атлетикой. Они постоянно заняты. В выходные вместе ходим в бассейн, катаемся на лыжах и коньках. Как говорится, что ни праздник – то спортивный, что ни отдых – то активный.

– Как семья относится к вашей постоянной занятости?

– Нормально относится, с пониманием. И, если честно, то со всем этим ковидом рабочий график стал чуть-чуть свободнее, так как много совещаний теперь проводится в режиме видеоконференций, а значит – не нужно тратить время на дорогу туда – обратно.

– В отпуске отдыхаете вместе с семьей или от семьи? Откуда привезли самые яркие отпускные впечатления?

– Последние два года куда-то поехать всей семьей получается только в свободные выходные, потому что у сына плотный график тренировок, соревнований и выступлений. Любим нашу Ленинградскую область, Карелию, наши прекрасные озера и леса.

А в отпуск мы ездим с дочкой. Однажды удалось поплавать с дельфинами – это довольно популярный и многолюдный аттракцион, но в тот день было холодно, и никто, кроме нас, не решился войти в воду. Мы были вдвоем в окружении этих потрясающих существ. Дочка осталась в совершенном восторге, да и я сам – в не меньшем. Незабываемые впечатления на всю жизнь.

– У вас была в детстве заветная мечта? Сбылась ли она?

– В моем детстве мальчишки ещё мечтали стать космонавтами и летчиками-испытателями, и я не был исключением. Поэтому детская мечта не сбылась.

– Любите читать?

– Конечно. Нравится историческая литература вообще, и журнал «История» в частности. Он достаточно объемный, и оттуда можно почерпнуть много полезной информации и интересных фактов.

– Какие музыкальные направления вам ближе всего?

– Я люблю музыку, причем самую разнообразную, но предпочтение отдаю русскому року. А вот классическую музыку не очень понимаю.

– Много ли у вас друзей и есть ли враги?

– Хороших приятелей, товарищей – немало. А настоящими друзьями я могу назвать только двоих человек. Они это знают. К сожалению, есть и враги – я достаточно резкий, прямолинейный человек, особенно в том, что касается дела. Не все готовы принять мою позицию. Однако время все расставляет на свои места, и люди, считающие себя моими врагами, надолго не задерживаются в окружении.

– Вы умеете готовить? Есть ли у вас фирменное семейное блюдо?

– На день рождения мне подарили крутой гриль, и свои кулинарные шедевры я творю с его помощью. Могу вкусно и красиво приготовить рыбу, мясо, интересно поджарить на решетке сыр или овощи. Вообще, на мангале трудно создать что-то эксклюзивное, я использую в основном проверенные классические рецепты, но исполняю их с душой. Конечно, есть у меня несколько секретных приемов, но раскрывать их не стану.

– К чьему мнению вы прислушиваетесь, принимая сложные решения?

– Если говорить о работе, то это прежде всего наш губернатор Александр Юрьевич Дрозденко. Просто потому что он мудрый человек с колоссальным управленческим опытом. К нему всегда можно обратиться со сложным вопросом и получить на него нестандартный ответ. Если решения требуют какие-то бытовые проблемы, касающиеся домашних дел, воспитания детей и прочего-личного, то здесь я всегда учитываю авторитетное мнение собственной жены.

– Есть ли у вас девиз?

– Да, еще с армии: «Победишь себя – будешь непобедим!»

– Как вы относитесь к социальным сетям?

– Неоднозначно. В Сети обитают люди, как правило, «заточенные» на негатив, настроенные не на конструктивный диалог, а на скандал и оскорбления, желающие выплеснуть в блогосферу собственное раздражение. Наш губернатор называет их «диванные войска». Что характерно, в живом общении такие «бойцы» не способны даже сформулировать суть проблемы, грамотно задать вопрос. Я категорически против оценки ситуации по информации в соцсетях.

В то же время как источник информации соцсети, безусловно, полезны. Мы тщательно проверяем все «сигналы» и, в случае их подтверждения, стараемся реагировать максимально оперативно. Разумеется, я признаю, что в современном, стремительно меняющемся мире именно социальные сети на данном этапе являются оптимальным вариантом донесения нужной информации до населения. Так что приходится работать и в этом формате. Скажу честно – «Инстаграм» с его гламурными картинками не люблю, а вот «ВКонтакте» атмосфера более подходит для делового информационного общения.

– Как вы относитесь к критике в свой адрес?

– Адекватно. Критика для чиновника – абсолютно нормальное и даже полезное явление. Я анализирую каждое критическое высказывание, даже заведомо несправедливое. И если под влиянием критики начинаю сомневаться в правильности своих действий, значит, есть в ней какое-то зерно. Замечания в адрес администрации мы с коллегами, так или иначе, отрабатываем.

– Ну и последний вопрос – можете ли вы назвать самое главное свое достижение на посту главы администрации Всеволожского района?

– Нет, не могу. Потому что работа администрации – это постоянное качественное повышение комфортного уровня жизни населения. Создание какого-то конечного результата в этом процессе невозможно. Что-то строится, что-то ветшает и приходит в негодность, и нужно строить заново, ремонтировать, реконструировать, претворять в жизнь намеченные планы, разрабатывать стратегии управления. Я надеюсь, что жители Всеволожского района видят новые школы, детские сады и поликлиники, новые стадионы и общественные пространства, парки и скверы, детские и спортивные площадки. Надеюсь, что они оценили качество современного асфальтового покрытия на обновленных дорогах, заметили, как преображаются улицы наших городов и поселков. Мы много сделали для того, чтобы нашим людям жилось комфортнее, и многое нам ещё предстоит.

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива Андрея Низовского