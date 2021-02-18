Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сертолово построят в 2022 году

В следующем году в Сертолово откроется новый ФОК. Современный комплекс будет построен на территории между домами №№ 6/2, 4/1 и 4/2 на улице Центральной.

Средства на реализацию проекта были выделены из федерального бюджета. Муниципальный контракт на выполнение строительных работ заключен с компанией ООО «Проксима Строй».

В здании физкультурно-оздоровительного комплекса разместятся универсальный игровой зал размером 36х18 м. и тренажерный зал площадью 190,10 кв. м, оборудованный тренажерами для силовой подготовки. На втором этаже для спортсменов будет работать буфет площадью 31,12 кв. м.

Проектом также предусмотрены вспомогательные помещения игрового зала, раздевалки, административный блок и т.д. Все помещения нового ФОКа будут адаптированы для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По материалам газеты «Петербургский рубеж»