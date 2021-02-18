Музей Нахимовского училища признан лучшим школьным музеем военно-морской направленности

Руководитель музея Нахимовского военно-морского училища Ирина Илюшина отмечена Почетной грамотой «За большой вклад в работу Ассоциации военно-морских музеев РФ» на VII Коллегии музеев России военно-морской направленности. А музей, который возглавляет Ирина Васильевна, был признан лучшим среди музеев военно-морской направленности в общеобразовательных учреждениях России.

Жительницу Всеволожска Ирину Илюшину хорошо знают краеведы Всеволожского района как историка, летописца и хранителя памяти героев Дороги жизни, Ладожской флотилии и обороны Ленинграда в годы блокады.

В Ассоциацию военно-морских музеев России, созданную в 2014 году, входят более 100 юридических и физических лиц. На ее коллегиях обсуждаются вопросы изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-морского флота России. Недавно в Центральном военно-морском музее выступали представители Балтийского, Черноморского, Дальневосточного и Северного флотов, а также – музеев фортификационных сооружений города Севастополя.

С приветствиями к участникам обратились представители Главного управления Военно-морского флота РФ, администрации Санкт-Петербурга, из Эрмитажа приехал М.Б. Пиотровский.

На мероприятии показали свои презентации музеи Всеволожского района: филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого – Музей «Дорога жизни» на станции Ладожское озеро и Музей «Дом авиаторов» города Всеволожска.

Людмила Однобокова