Дети из центра «Ладога» вручали водителям брелоки-домики

Трогательный посыл о важности соблюдения ПДД получили автомобилисты Всеволожского района из рук юных воспитанников центра «Ладога». Вместе с сотрудниками ОГИБДД ребята вручали открытки и брелоки-домики как напоминание, что дома водителей ждут родные и близкие.

– Сейчас на территории Всеволожского района проходит акция «Скорость – не главное», – рассказывает старший инспектор ОГИБДД России по Всеволожскому району Алина Остапенко. – Мероприятие направлено на пропаганду безопасности дорожного движения. К сожалению, по результатам первого месяца 2021 года на территории района наблюдается рост количества ДТП с участием пешеходов.

Одетые в яркие жилеты со светоотражающими полосами, ребята из центра «Ладога» передавали взрослым символичные подарки. Автомобилисты восприняли акцию с одобрением.

– Если водитель соблюдает скоростной режим, а пешеход думает, что успеет перебежать, то нужно понимать: автомобилю в полторы–две тонны нужно место, чтобы банально успеть остановиться, – делится водитель Павел, ставший в этот день участником акции. – Даже если водитель заранее увидел пешехода и притормаживает, машина не сможет сразу же остановиться, особенно в гололед.

Красочные брелоки сделаны руками юных инспекторов дорожного движения Ленинградской области. Отряд ЮИД – это творческое объединение школьников, которые помогают в организации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Ребята активно сотрудничают с учебными учреждениями региона, рассказывают младшеклассникам о ПДД и участвуют в акциях по предотвращению несчастных случаев на дороге.

Фото пресс-службы администрации ВМР