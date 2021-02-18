Во Всеволожском районе чествовали матерей погибших воинов-интернационалистов

В честь Дня воина-интернационалиста в Колтушском сельском поселении чествовали матерей, чьи сыновья погибли в Афганистане и Чечне. Акцию организовали общественные организации «Колтушский рубеж» (руководитель Ю. Трощенко) и «Ветераны боевых действий – Колтуши» (руководитель А. Загорский).

К ним присоединились представители ОО «Команда служения за Отечество» (Санкт-Петербургского и Ленинградского областного филиала этой всероссийской организации). Мероприятие прошло в воскресенье, 14 февраля, участвовало около 40 человек.

После митинга возле памятника морякам-подводникам участники возложили цветы к памятнику воинам-афганцам на Румболовской горе. Особое внимание в этот день земляки уделили матерям, чьи дети погибли в Афганистане и Чечне. Под окнами домов, где они проживают, прозвучало троекратное «Ура»!

В поселке Разметелево участники мероприятия передали поздравление и подарок Галине Андреевне Мрачко – матери Олега Мрачко, погибшего в Афганистане. Олег Мрачко служил рядовым телефонистом, принял участие в семи боевых операциях. Погиб в 1986 году в районе Джелалабада при взрыве мины. На момент гибели ему было всего 19 лет. Он был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Сейчас в Разметелево есть улица Олега Мрачко.

Поздравление и подарок в поселке Разметелево были вручены также Фаине Бариевне Туктаровой. Ее сын – Руслан Туктаров – в Чечне отличился храбростью и мужеством. Он служил в составе сводного батальона ОВДБр. 19 октября 2000 года, будучи тяжело раненным, продолжал вести бой, прикрывая своих товарищей до последней капли крови. На момент гибели ему было 20 лет. Руслан Туктаров награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно). В Разметелево его именем тоже названа улица.

В Колтушах торжественная делегация чествовала Наталью Владимировну Лаврентьеву. Ее сын служил в Чечне в 33-й бригаде оперативного назначения. Достойно выполнял воинский долг. Но в марте 2000 года во время зачистки бандформирования в селе Комсомольское в него попала пуля снайпера. Солдат Росгвардии награжден орденом Мужества (посмертно). Ему было 20 лет, когда он погиб.

Подарки для матерей, воспитавших достойных защитников Отечества, предоставила депутат МО Колтушское СП О.Н. Шарга.

Этот день закончился возложением цветов на месте массового захоронения блокадников и воинов, умерших от ран в госпиталях поселка Колтуши. Среди участников мероприятия были не только ветераны боевых действий, но и много подростков с родителями.

Людмила Однобокова

Фото Юлии Трощенко