Учительница из Мурино стала победительницей конкурса «Мой лучший урок»

Новость о победе Ксении Елистратовой во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» стала неожиданностью. Это имя пока еще мало знакомо большому педагогическому сообществу Всеволожского района – она работает в нашей системе с марта 2020 года.

Знакомьтесь: Ксения Александровна Елистратова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муринского центра образования № 4, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, кандидат филологических наук. Педагогический стаж – 11 лет.

Продолжатель педагогической династии, Ксения Александровна с отличием окончила в родном городе Череповце государственный университет и вернулась молодым специалистом в свою школу № 34.

С первых шагов в профессии она проявила себя как удивительно инициативный и творческий человек. Огромная профессиональная занятость – участие в работе Ассоциации молодых педагогов, Клуба «Учитель года», руководство территориальной предметной комиссией ЕГЭ, участие и победа во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» (2017 г.) – не помешала Ксении защитить кандидатскую диссертацию в Ярославском государственном педагогическом университете.

Трудолюбие и целеустремленность молодого учителя отмечены на федеральном и региональном уровнях. В 2018 году Ксения Елистратова отмечена Благодарностью Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, в 2019 – Благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Особую роль в профессиональном развитии К.А Елистратовой сыграло участие в многочисленных профессиональных конкурсах. В портфолио педагога – Диплом Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный потенциал России» за лучшую работу в номинации «Педагогическое эссе», – Почетная грамота за I место в Межрегиональном конкурсе «Живые уроки», (номинация «Методическая разработка гуманитарного урока») и др.

В 2019 г. Ксения Александровна стала победителем регионального конкурса «Учитель года», в 2020 г. была награждена дипломом Лауреата Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые управленцы».

Управленческая деятельность не стала препятствием для одаренного педагога. Ксения Елистратова продолжает совершенствоваться как учитель русского языка и литературы. Ее профессиональное мастерство подтвердил еще один триумф – 1-е место в конкурсе «Мой лучший урок», организованном Благотворительным фондом наследия Менделеева.

В рамках конкурса Ксения Александровна провела онлайн-урок «Многоликий Петербург» для десятиклассников одной из московских школ.

Этот урок как часть авторского проекта был посвящен истории, культуре, традициям и выдающимся деятелям Северной столицы. Весь проект реализуется Ксенией Елистратовой как одно из направлений ее будущей докторской диссертации.

Признанием достижений педагога стало вручение К.А. Елистратовой в 2020 г. медали «За службу образованию».

Соб. инф.

Фото пресс-службы правительства Ленобласти