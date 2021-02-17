Победителем «Лыжни России» стал спортсмен из Токсово Вячеслав Зуев

Ленинградский областной этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» проходил 13 февраля в Лодейном поле. В этот день отметка на термометре показывала минус 19 градусов, тем не менее на старт вышли более 500 спортсменов и любителей лыжного спорта.

Для участников было предложено две дистанции, подготовленных на территории детско-юношеской спортивной школы «Озерко». Женщины и молодые люди до 2003 года рождения должны были бежать один круг длиной в 5 километров. Мужчины старше 2002 года рождения бежали два круга.

Первое место среди мужчин завоевал представитель Всеволожского района Вячеслав Зуев из поселка Токсово. Мастеру спорта Вячеславу Зуеву 39 лет. За его плечами неоднократные победы на международном Токсовском марафоне, на марафоне «Невская классика» и на международном марафоне в финском городе Лахти. В 2017 году Вячеслав Зуев стал чемпионом мира по лыжным гонкам среди ветеранов.

Напомним, что в этом году «Лыжня России» проходила в 39-й раз. Одновременно 13 февраля в Лодейном поле состоялся 2-й этап областных спортивных соревнований на приз Губернатора Ленинградской области и лыжные соревнования в рамках XVII сельский спортивных игр Ленинградской области.

Людмила Однобокова