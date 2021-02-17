Необычные уроки физкультуры прошли во Всеволожской школе-интернате

15 февраля в рамках проекта «ЛИНиЯ старта» Федерация спорта ЛИН Ленинградской области провела спортивный праздник для учеников Всеволожской школы-интерната.

Мероприятие началось с торжественного приветствия. Ребята моментально зарядились спортивным азартом, а яркая форма и разминка в новом формате способствовали отличному настрою. Шумно и дружно прошли занятия внутри класса по бадминтону и мини-футболу.

Немало интереса вызвала и новая дисциплина – академическая гребля-индор. Причем некоторые ученики сумели удивить не только организаторов, но и собственных тренеров: ребята сумели выполнить нормативы юношеских и взрослых разрядов, впервые познакомившись с тренажером по гребле-индор!

Педагогический коллектив школы во главе с и.о. директора Натальей Меркуловой создали прекрасную и доброжелательную атмосферу. Мероприятие стало настоящим праздником для учеников, любящих активность, физическую культуру и спорт. Впереди у ребят новые старты и встречи на спортивных площадках Ленинградской области!

Проект «ЛИНиЯ старта» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Материалы предоставлены РОО Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Ленинградской области