Школьников Кузьмоловского и Переславля связал телемост «Расскажи мне о войне»

В Кузьмоловском доме культуры состоялся пятый патриотический молодежный телемост «Расскажи мне о войне». Десятиклассники Кузьмоловской СОШ № 1 по видеосвязи связались с учащимися Переславльского колледжа им. Александра Невского и поведали им о блокадных днях Ленинграда.

Участникам теле-встречи показали серию короткометражных видео о войне, детях блокады, подвиге ленинградцев и жизни после прорыва блокадного кольца. Традиционной особенностью мероприятия стали СМС-сообщения с цитатами жителей блокадного Ленинграда, которые приходили ребятам по обе стороны экрана.

Как сообщает пресс-служба Кузьмоловского ДК, следующая встреча с Переславлем-Залесским запланирована на 3 декабря. На этот раз слушателями станут кузьмоловчане: их новые друзья из Ярославской области расскажут о своем знаменитом земляке – изобретателе легендарного танка Т-34 Михаиле Кошкине.

За время существования проекта школьники Кузьмоловской школы также познакомились со сверстниками из Амурского края, Тверской области и Волгограда.

Фото пресс-службы Кузьмоловского Дома культуры