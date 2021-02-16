В 2021 году Ленобласть планирует ввести в эксплуатацию 9 детских садов и 4 школы

В этом году в Ленинградской области планируется построить девять дошкольных учреждений, рассчитанных на 1200 детей, и четыре средних учебных заведения на 3 925 мест. Об этом сегодня, 16 февраля, на XIII Съезде строителей заявил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

– В 2020-м мы сдали детсад на 295 мест в Кудрово и три школы на 2 675 учащихся в Буграх, Новогорелово и Мурино, – рассказал Александр Дрозденко. – В планах выкупить у застройщиков 4–5 детских садов в Мурино и Кудрово. На эти цели будет выделено около 580 миллионов рублей, как из регионального, так и из федерального бюджетов. Правда, прежде всего застройщики должны выполнить все свои обязательства по контрактам. Кроме того, один детсад на 270 мест и две школы – в Мурино и Кудрово – будут введены в эксплуатацию по программе «Стимул».

При этом Александр Дрозденко не исключил возможность выхода из программы «Стимул».

– Такое может случиться в том случае, если условия финансирования изменятся, – подчеркнул губернатор. – Если «Стимул» переориентируют, мы приложим все усилия для возврата средств, которые перечислил бюджет Ленобласти на реализацию программы.

Ирэн Овсепян