В поселке Всеволожского района состоялось освящение нового храма

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий посетил Свердловское городское поселение, где освятил храм Святого апостола Андрея Первозванного. Аккуратное деревянное здание в поселке Красная Заря было построено всего за пять месяцев.

В церемонии приняли участие глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава Свердловского городского поселения Евгений Чекирев. Освящение храма вместе с Игнатием совершил епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.

– Свято место пусто не бывает, – напомнил народную мудрость Андрей Низовский. – Уверен, что открытие храма станет, как издавна водится на Руси, символом дальнейшего развития поселка.

Имя свое храм получил в честь апостола Андрея Первозванного: согласно Евангелию от Иоанна, Иисус Христос признал его первым своим учеником. Апостол Андрей глубоко почитается православной церковью, которая ежегодно отмечает день его памяти 13 декабря.

Фото пресс-службы администрации Свердловского городского поселения