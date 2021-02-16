В Ленобласти строится 5,3 миллиона квадратных метров жилья

В 47-м регионе возводят около трех сотен многоквартирных домов. Об этом на XIII Съезде строителей региона рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Общая площадь возводимого жилья 5,3 млн кв. метров, – отметил глава региона. – Всего заключено 39 тысяч договоров долевого участия. Однако новшество в виде эскроу-счетов отрицательно сказалось на рынке жилья. В регионе с использованием такого механизма уже работают 28 компаний. Они построят 74 многоквартирных дома. Всего банки одобрили застройщикам 41,5 миллиарда рублей для строительства жилья с использованием эскроу-счетов.

По словам Александра Дрозденко, несмотря на связанные с коронавирусом трудности, строительная отрасль продолжает оставаться локомотивом региональной экономики.

– Реализовать планы удалось благодаря слаженной работе компаний-застройщиков, – отметил губернатор. – При этом на строительных площадках соблюдались все меры санитарно-гигиенической безопасности.

Ирэн Овсепян