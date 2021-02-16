Всеволожский район поддерживает самозанятых

Фонд развития предпринимательства Всеволожского района рассказал о том, как реализуется проект по самозанятым. Круглый стол прошел сегодня, 16 марта, в КДЦ «Южный».

– Всеволожский район выполнил план по самозанятым на 200%, – говорит руководитель Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района Ирина Кондратьева. – У текущей системы привлекательная специфика: ее основная особенность – отсутствие обязательных взносов. Платежи в Пенсионный фонд и ФОМС добровольные.

По словам Ирины Кондратьевой, этот подход по минимуму поможет сэкономить до 40 тысяч рублей в год. Именно столько платят ИП в режиме УСН или ЕНВД годовой оборот которых достигает 300 тысяч рублей.

– Единственный налог на профессиональный доход – НПД, ничтожно мал, – считает Ирина Викторовна. – Его ставка 4% с операций с физлицами, 6% – с юридическими организациями. Вдобавок, ИП работающие пару месяцев или несколько дней в году, платить НПД будут только по факту. Ранее раскошеливаться на взносы приходилось круглый год.

В прошлом году филиалы Фонда открылись в Мурино, Кудрово и Сертолово, куда могут обращаться все, кто хочет начать свое дело.

– Работаю как специалист по рекламе в социальных сетях, – говорит самозанятая Елена Кузина. – Самозанятость дала мне больше возможностей и перспективы для развития. Основная задача нашего бизнеса – продвигать бренд Всеволожского района не только в Ленинградской области, но и в Петербурге.

Ирэн Овсепян