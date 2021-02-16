Во Всеволожске почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля у памятника погибшим в Афганистане и монумента героям, погибшим на первой и второй чеченских войнах, во Всеволожске на Румболовской горе состоялась патриотическая акция «Афганистан – живая память». Мероприятие посвящено Дню памяти о россиянах, погибших за пределами Отечества и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Этот день для жителей Всеволожского района особенный. Здесь проживают более 3 500 тысяч тех, кто воевал в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, на Кубе, в Приднестровье, Чечне, Сирии… В этот день в их честь у мемориалов застыли в почетном карауле школьники МОУ «Колтушская СОШ имени академика И.П. Павлова». Открыл мероприятие глава Администрации района Андрей Низовский.

– Сегодняшний день – это наша история, – сказал глава района. – Никто не посмеет упрекнуть нас в том, что мы забыли о наших героях. Сегодня мы исполняем свой гражданский долг перед живыми и теми, кого уже нет с нами. Мы помним и будем помнить.

Теплые слова в адрес героев сказали заместитель председателя Совета депутатов района Эдуард Чирко, председатель правления Всеволожской районной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», кавалер орденов Красной звезды Игорь Дударев, председатель совета Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Широков и другие официальные лица.

По традиции была отслужена панихида по ушедшим из жизни героям, которую совершил настоятель храма св. вмч. Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

После минуты молчания к монументам были возложены цветы.

В торжественной акции приняли участие председатель совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич, военный комиссар Всеволожского района Николай Александров, представители депутатского корпуса города и общественных организаций.

Владимир Шемшученко

Фото Петра Курганского