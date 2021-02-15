128 отдел полиции во Всеволожске получил новое здание

Двухэтажное здание с просторными кабинетами построено в микрорайоне Бернгардовка на 4 линии. Сотрудники 128 отдела полиции уже обживают новые кабинеты и готовятся к официальному открытию.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вместе с начальником УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Анатолием Иоганом осмотрели новое здание и обсудили решение оставшихся хозяйственных вопросов.

– Приятно, что теперь профессионалы, отвечающие за безопасность граждан и часто проводящие на службе сутки напролет, будут работать в комфортных условиях, – отмечает Александр Низовский на своей странице в соцсетях. – Чистота, комфорт и удобство предусмотрены и для посетителей отдела.

Отметим, что 128 отдел полиции обслуживает обширную территорию Всеволожского района, куда входят как город Всеволожск, так и многочисленные сельские поселения, включая СНТ. В том числе в зону деятельности отдела входит город Кудрово с населением около 42 тысяч человек.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»