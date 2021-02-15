Предприниматель из Всеволожского района открыл музей кренделя в Выборге

Генеральный директор и учредитель предприятия IBP-GROUP Алексей Палади, который начинал свой бизнес по производству хлебобулочных изделий в Новом Девяткино, открыл кафе-кондитерскую и музей кренделя в Выборге.

– Честно признаюсь, что проект мы подсмотрели у наших коллег из Коломны, – рассказывает Алексей Палади. – В музее мы планируем организовывать шоу с участием профессиональных актеров, которые расскажут об истории возникновения кренделя. В перспективе – открытие музея пышки в Петербурге.

Как отмечает предприниматель, во время пандемии выручка от продаж изделий упала, доходы сократились и бизнес понес убытки. Открытие музея должно привлечь новых клиентов и помочь отыграть падение.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива