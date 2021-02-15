Не жалей очей, книгочей

Одного английского студента обескуражил ответ ученого, к которому он обратился с вопросом: «Что нужно читать, чтобы стать хорошим врачом»? Ответ «Читайте «Дон Кихота» был столь неожиданным и парадоксальным, что студент в недоумении воскликнул: «Как же так, сэр, неужели медицина не заслуживает должного внимания и мне необходимо читать только Сервантеса?».

«Нет, – отвечал профессор, – вы просто не поняли смысла моего совета. Я хотел сказать, что, помимо медицины как науки, вам, как будущему врачу, необходимо постигнуть глубокую тайну «Дон Кихота».

«Книги сделали его сумасшедшим», – ухмыльнулся студент.

«Но чтение сделало его рыцарем», – отозвался профессор…

Учащиеся Ново-Девяткинской средней школы № 1 привыкли коротать время в компании не только героев Сервантеса, но и Пушкина, Толстого, Диккенса, Набокова, Булгакова и других известных авторов. Библиотека, которая находится в здешней школе, признана лучшей в России. Во Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-библиотечный центр – концепция будущего» учебное заведение Всеволожского района стало первым. Второе место за библиотекой Лицея № 10 в Перми, а бронзовым призером стала гимназия № 115 Уфы. Предпочтение отдали тем, чьи модели шли в ногу со временем.

– Победа в конкурсе – это результат большого труда нашей сплоченной и дружной команды, – говорит директор Ново-Девяткинской средней школы заслуженный учитель РФ Галина Мартыновская. – Успех пришел не сразу. Признание пришло с годами. Школа у нас была построена 33 года назад – в 1988 году. Тогда открылась и библиотека. Время летит с большой скоростью, но мы не привыкли останавливаться. Все меняется: от парты до мела. Надо поспевать за стремительным течением реки времени либо оставаться на берегу и признаваться, что ты абсолютно архаичен и не способен адаптироваться к новым веяниям. Вот, например, перешли на использование электронных технологий.

…Сейчас в школьной библиотеке есть все: диски с записями видеоуроков, современные гаджеты с доступом к электронным книжным архивам.

– Безусловно, современных детей планшетами, компьютерами и ноутбуками не удивить, – отмечает Галина Федоровна. – Пришлось разработать клубную концепцию и приглашать известных писателей. Гостями наших литературных вечеров становились Сергей Махотин, Михаил Яснов, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Приходили к нам и представители издательства «Самокат». Такие встречи пользуются большой популярностью среди учащихся. И пусть у нас не очень большое пространство, но мы сумели правильно разместить бумажные книги и электронные носители. Такой вот микс. Кто-то любит полистать картинки, глядя на работы замечательных художников, кто-то, наоборот, предпочитает получить информацию на планшете.

Тем временем современная электронная база данных открывает доступ к книгам по школьному электронному билету. Алгоритм действий посетителей простой. Ребенку достаточно отсканировать карточку, навести ее на штрих-код и открыть специальную программу, которая позволит получить доступ к информации о читателе. Так можно узнать все: сколько школьник прочитал книг, когда взял или сдал ее. Ну а если ему нужно подготовить реферат на заданную тему, компьютер подберет весь список литературы, которую можно использовать для подготовки конспекта. А еще благодаря разным программам школа получает доступ к крупнейшим библиотекам России.

Есть в библиотеке и прекрасные красочные издания про пиратов, с наклеенными на обложку сундуками и разноцветными камешками, книги с великолепными иллюстрациями. Такого на электронных носителях не увидишь.

– Думаю, что бумажные книги будут востребованы всегда, – отмечает директор школы. – Ведь не случайно люди берегут их как зеницу ока. Запах, шуршание страниц, красивые картинки… Этого ничем не заменить. Какие гаджеты, когда мы выложим сказочные книги Владимира Сутеева с его чудесными картинками?! Наши ребята будут просто в восторге. После таких встреч у школьников сразу проявляется неподдельный интерес к бумажной книге. Одна из ведущих тем школы – литературное краеведение. Ребята узнают на библиотечных уроках, литературно-музыкальных встречах о писателях, художниках, музыкантах, которые творили в разные эпохи на земле всеволожской. Ребята с придыханием слушают рассказы о ленинградской земле, когда к нам приезжает замечательный прозаик, краевед Владимир Кудрявцев.

Кстати, для наглядности разработана интерактивная литературная карта, с которой можно познакомиться как в фойе библиотеки, так и в блоге школьной библиотеки на сайте Ново-Девяткинской школы. Опытом работы о литературном краеведении учебное заведение делится на областных конференциях, всероссийских конкурсах.

– Библиотечный фонд Ново-Девяткинской школы насчитывает 10 тысяч экземпляров, – рассказывает заведующая школьной библиотекой Лора Павлоградская. – У детей из младшей школы востребованы сказки зарубежных писателей, рассказы про животных и о динозаврах. Старшеклассники больше любят читать фантастику, приключения и книги о любви и дружбе, комиксы. За последнее десятилетие наша школьная библиотека пополнилась последними книжными новинками. Это содержательная литература взращивает в детях ум и доброту.

Ирэн Овсепян