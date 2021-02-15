Ленинградская область вошла в ТОП-10 по качеству жизни

47-й регион поднялся на один пункт и занял седьмую строчку в рейтинге по качеству жизни. Шорт-лист составлен РИА «Рейтинг» и основывается на данных Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка. Первую строчку в топе заняла Москва, вторая позиция у Петербурга.

Анализируя данные, эксперты исходили из расчетов семи десятков показателей. Учитывались доходы населения, ситуация на рынке труда, жилищные условия, безопасность проживания, доступ к медицинским учреждениям, уровень образования, данные по развитию экономики и малого бизнеса и другие.

Как отметили эксперты, 47-й регион отличился высоким уровнем экономического развития. Валовый региональный продукт – главный показатель благосостояния населения – составил 40% суммарного ВРП всех субъектов Федерации, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Как отмечено в рейтинге, несмотря на пандемию, в прошлом году увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства: количество средних предприятий выросло на 16%. В этой сфере задействовано 27 767 человек, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом.

– В целом таких показателей удалось достичь также благодаря вкладу Всеволожского района в экономику региона, – отмечает руководитель областного комитета по малому, среднему бизнесу и потребительскому рынку Светлана Нерушай. – По итогам года прирост только в этом районе составил 1,5 тысячи предпринимателей.

Ирэн Овсепян