Во Всеволожске влюбленным подарили бесплатную фотосессию

14 февраля в Молодежно-подростковом клубе «Феникс» организовали бесплатный тематический фотодень. Любой желающий мог почувствовать себя моделью и получить красочные снимки на память.

В акции принимали участие молодые влюбленные и семейные пары, компании друзей и романтики-одиночки. К каждой фотосъемке ребята из «Феникса» подошли с фантазией и подбирали уникальное оформление.

Мероприятие прошло при поддержке администрации Всеволожского района и получило много теплых отзывов от участников. Воодушевленные позитивным откликом, ребята из МПК «Феникс» хотят сделать подобные фотосессии традицией клуба.

Фото со страницы МПК «Феникс» в соцсети «ВКонтакте»