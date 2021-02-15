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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске влюбленным подарили бесплатную фотосессию

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14 февраля в Молодежно-подростковом клубе «Феникс» организовали бесплатный тематический фотодень. Любой желающий мог почувствовать себя моделью и получить красочные снимки на память.

В акции принимали участие молодые влюбленные и семейные пары, компании друзей и романтики-одиночки. К каждой фотосъемке ребята из «Феникса» подошли с фантазией и подбирали уникальное оформление.

Мероприятие прошло при поддержке администрации Всеволожского района и получило много теплых отзывов от участников. Воодушевленные позитивным откликом, ребята из МПК «Феникс» хотят сделать подобные фотосессии традицией клуба.

Фото со страницы МПК «Феникс» в соцсети «ВКонтакте»

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