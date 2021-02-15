Более тысячи заявок оставили водители на горячую линию «Ленавтодора»

За два с половиной месяца зимы областные дорожники вычислили от наледи 410 километров региональных трасс. С начала сезона от водителей поступило более одной тысячи сигналов на горячую линию «Ленавтодора». Районные ДРСУ оперативно устраняли проблемы.

Однако, как отмечают в дорожном комитете Ленинградской области, впереди еще много работы. По сообщению синоптиков текущая неделя станет одной из самых холодных в Ленинградской области. Столбик термометра на востоке региона ночью опустится до -30 градусов. Прогнозируется, что высота свежевыпавшего снега достигнет шести сантиметров, ожидается слабая метель.

На региональных трасах работает 400 единиц спецтехники, которая для сброса снежных валов с обочины используются роторные машины. Дорожники призывают водителей к бдительности и рекомендуют не препятствовать работе экстренных служб.

Для автолюбителей продолжает работать диспетчерская служба (телефон 8 (812) 251-42-84). Поделиться впечатлениями о состоянии региональных магистралей также можно в аккаунте дорожников в Instagram @dorogi_lo.

Ирэн Овсепян