Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Всеволожского района отмечена на областном уровне

Сегодня, 12 февраля, за содействие в реализации национального проекта «Малое и среднее предприятие и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в областном Фонде поддержки предпринимательства руководитель Всеволожского подразделения Ирина Кондратьева получила благодарственное письмо.

Вот уже несколько лет она активно работает с деловым сообществом муниципального образования.

– Мы постоянно консультируем предпринимателей, объясняем, как вести бухгалтерию, делопроизводство, правильную кадровую политику, – рассказывает корреспонденту «Всеволожских вестей» Ирина Кондратьева. – За последние годы бизнес динамично развивается. Сокращение сроков регистрации и сведение к минимуму требований к учредительным документам благоприятно сказалось на росте числа малых и средних предприятий в районе.

Как отмечает специалист, не все предприниматели проинформированы о мерах государственной поддержки бизнеса. Для деловых людей предусмотрены налоговые каникулы, налоговые вычеты при установке контрольно-кассовых аппаратов, льготная система налогообложения. О подобных нюансах специалисты Фонда поддержки предпринимательства рассказывают жителям Всеволожского района в ходе многочисленных поездок по различным поселениям.

Ирэн Овсепян