От Мариинки до Афгана

Когда я слушаю песни Александра Загорского, то не могу себе представить, как этот человек мог служить на установке залпового огня «Град». Ведь у него тонкий слух, а от залпов «Града» даже матерые враги впадали в шок. Они уверяли, что от воя такой установки могут лопнуть барабанные перепонки. Про «Град» говорили, что это «море огня и море пепла», афганцы называли ее «шайтан-арба».

Александр Сергеевич Загорский родился в Ленинграде. Любовь к пению ему привили в родной семье. Хорошо пела его мама, дядя был популярным гармонистом.

Когда мальчику было 9 лет, в его Ленинградскую школу № 234 пришел представитель Мариинского театра. Проверил слух у детей и выбрал троих мальчиков. Среди этих счастливчиков оказался Александр Загорский. Он стал все время проводить на репетициях. И оказался сопричастным к высокому искусству – к опере. Детский хор Мариинского театра участвовал в постановках, например в спектакле «Пиковая дама». А в опере «Борис Годунов» юный Александр Загорский выступал на сцене рядом со знаменитым басом – Борисом Штоколовым. Александр был связан с театром четыре года, но ему пришлось уйти оттуда в 13 лет, когда произошла ломка голоса.

Сейчас популярны публикации о том, как сложились судьбы бывших солистов хора Центрального телевидения и радио или Детского хора Мариинского театра. Наверное, у Александра Загорского судьба сложилась сложнее, чем у других. Он попал на войну.

Но сначала окончил техникум и был призван на службу в армию в Польшу. Уж не знаю, как командование решило, что человека с музыкальным слухом нужно направить в реактивный дивизион… В 1979 году отдельный реактивный дивизион дислоцировался в польском Бялограде. Александр прошел там курс молодого бойца, и стал номером заряжающим на установке «Град». И тут пошли разговоры о войне в Демократической Республике Афганистан. Поступил приказ поделить дивизион на две части. Одна часть так и осталась служить в Польше, а другую отправили самолетами в Самарканд. В Узбекской ССР с декабря 1979-го по февраль 1980 года включительно происходило формирование 28-го реактивного артиллерийского полка 40-й армии. Это было самое начало войны, и ребята представления не имели, что их ждет. Им сказали, что они поедут «в крат-ковременную командировку», потому что «надо помочь афганскому народу, который строит социализм».

24 февраля 1980 года полк пересек государственную границу. Александр рассказывает: «Мы вошли в Афганистан своим ходом, через горные перевалы, вместе с техникой. Нас еще не обстреливали, но уже тогда в полку произошла первая потеря: транспортно-заряжающей машина свалилась в пропасть, а водитель разбился насмерть. Наши иллюзии стали рассеиваться. А скоро начались обстрелы, и мы поняли, что мирной жизни не будет».

Полк армейского подчинения находился на особом положении. Артиллерия дальнего действия обычно не выводилась на линию огня, она работала из тыла – не только установками «Град», но и новыми для того времени установками «Ураган». Поэтому полк тщательно охранялся. «Из моих товарищей никто не погиб и никто не был тяжело ранен», – вспоминает А.С. Загорский.

Но артиллеристов ожидали свои трудности. Они вошли в Афганистан в числе первых, армейская база еще не была подготовлена. Их разместили на горном плато (на высоте 2 000 метров) в окрестностях Шинданда. В горах днем очень жарко, ночью – очень холодно. А укрыться негде. Спали в палатках. Потом сами начали возводить бараки для офицеров и хозяйственные постройки.

Бывший музыкант Мариинки оказался очень исполнительным и ответственным военнослужащим. Его даже наградили отпуском на родину. Такое среди артиллеристов бывало редко. А Загорскому дали отпуск – на семь дней, помимо дороги. И это спасло ему жизнь, потому что, когда он на самолете пересек границу, а затем сел на поезд в Ленинград, ему стало очень плохо. С высокой температурой еле-еле доехал до дома. Даже не успел переговорить с мамой, как пришлось вызывать скорую помощь. В военном госпитале обнаружили, что Александр болен паратифом. Лечили его долго, он две недели находился на грани смерти. А это был 1980 год, в Советском Союзе давно забыли про такие болезни, и молодые врачи не имели опыта. Из госпиталя парня перевели в Военно-медицинскую академию, где на нем стали отрабатывать методику лечения, которую потом применяли в Афганистане. То есть на нем испытывали то одну, то другую вакцину от тифа. Вылечили без осложнений. Хуже пришлось его товарищам, которые тоже подхватили экзотичные болезни: кто паратиф, кто малярию, кто гепатит. Но в полевых условиях Афганистана их не могли полностью излечить, и некоторые на всю жизнь остались инвалидами.

В Военно-медицинской академии А. Загорскому предложили освобождение от дальнейшей службы, но после двух месяцев вынужденного пребывания в так сложившемся отпуске он добровольно вернулся в зону боевых действий. Успел принять участие в боевых операциях под Гератом и в Кандагаре. Теперь он уже был в звании сержанта и на должности командира расчета. «Наши «Грады» в боевых операциях сопровождала охрана, потому что сама по себе техника – беззащитна. Если афганцы видели, что советская колонна идет без охраны, они технику уничтожали. Часто мы двигались по горам по таким серпантинам, что машины не выдерживали и ломались, а люди – нет».

Александр Сергеевич закончил службу в Афганистане весной 1981 года. То есть он служил в этой стране больше года. А потом было привыкание к мирной жизни. Еще много лет он не мог засыпать, если в комнате открыты форточки. Спокойствие наступало только, когда все наглухо закрыто изнутри.

После демобилизации он окончил институт, получил звание старшего лейтенанта и попробовал себя на разных специальностях. Самое интересное: несколько лет отработал инженером научно-исследовательской части, а затем – заведующим исследовательской лаборатории на кафедре теплотехники в Ленинградской лесотехнической академии.

Шесть лет назад он поселился в деревне Колтуши Всеволожского района. И сразу стал объединять вокруг себя участников боевых действий. Сейчас А.С. Загорский является руководителем Общественной организации «Ветераны боевых действий – Колтуши». В этой организации более 30 человек, которые когда-то служили в Афганистане и в Чечне. Они проводят уроки мужества, участвуют в районных патриотических акциях. Сейчас энтузиасты вынашивают идею поставить в Колтушах памятный знак ветеранам горячих точек.

А песня все время оставалась рядом с Загорским. «Когда я служил, песен про Афганистан было мало. Мы исполняли под гитару советские хиты. Потом появилась песня «Бой гремел в окрестностях Кабула». И еще мы с удовольствием пели: «Я в кармане своей гимнастерки// Твое фото в блокноте храню, //И в афганских горах на привалах// На него я с надеждой смотрю…». А после войны у него было участие в многочисленных бардовских фестивалях. В последнее время А. Загорский выставляет в соцсети на своей страничке видеоролики, которые монтирует сам. Фоном для песен служат кадры из Афганистана. Так появились песни на его стихи «Не люблю я зарю», «Память», «Солдат». Они пользуются большой популярностью у афганцев и их родственников.

На творчество Александра Загорского обратили внимание. Его пригласили выступать в ансамбль патриотической песни «Отрада». Этот ансамбль имеет много международных премий и наград. Его руководителем является заслуженный гармонист России Борис Зонов. А Александр Загорский стал солистом. На концертах он поет о Великой Отечественной войне, исполняет казачьи песни и песни собственного сочинения про Афганистан. Вот как неожиданно пригодилась школа Мариинского театра.

Людмила Однобокова

Фото из архива Александра Загорского