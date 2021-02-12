«Кудряво живем»: кудровчане выбирают арт-объект для березовой рощи

Банка березового сока, птица в березах или неоновая надпись «Кудряво живем» – такими инсталляциями архитекторы предлагают украсить березовую рощу в парке «Оккервиль». До 17 февраля жители Кудрово могут отдать свой голос за понравившийся арт-объект или проголосовать против всех вариантов.

Этой весной планируется масштабное благоустройство парка «Оккервиль» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство березовой рощи выделено почти 17 миллионов рублей. Согласно предложенному проекту, в парке появятся удобные дорожки с освещением, аккуратные лавочки, места для отдыха и досуга. Нерешенным остался вопрос с размещением арт-объекта в центре березовой рощи. Администрация Заневского городского поселения запустила опрос с целью выяснить мнение большинства кудровчан.

– Опрос покажет, что реально думают жители о предложениях архитекторов, – сообщает пресс-служба местной администрации. – По итогам акции мы получим четкую статистику, по которой можно будет с уверенностью сказать: «Так считает большинство».

Голосование идет в группе поселения в соцсети «ВКонтакте». Если жителей не устроит ни один из предложенных вариантов, местная администрация будет проводить архитектурный конкурс среди местных жителей.