Вы спросили губернатора: нехватка врачей в Вартемягах и проблемные тротуары

Ответы на вопросы губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в ходе прямой телефонной линии 7 декабря 2020 года.

Жители поселка при станции Ладожское Озеро Всеволожского района спрашивают, когда будет решена проблема с канализацией в домах № 2 и № 3?

Отвечает комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

21 декабря 2020 года сотрудники комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, администрации Рахьинского поселения, предприятия «Леноблводоканал», управляющей организации ООО «Дом+» провели выездное совещание по работе систем водоотведения многоквартирных домов в поселке при станции Ладожское Озеро. Стоки поступают в выгребные ямы. В домах при строительстве не предполагалась организация холодного водоснабжения и водоотведения. Теперь все жилые помещения в домах присоединены к централизованной системе холодного водоснабжения, а это увеличивает нагрузку на выгребные ямы, и они переполняются. В настоящее время плата за вывоз стоков из выгребных ям ООО «Дом+» не начисляется, своевременный вывоз стоков не осуществляется. Принято решение, что будет установлена плата за вывоз стоков и утвержден порядок вывоза, установлены накопительные септики на придомовой территории. Фундаменты домов будут обследованы с привлечением специализированной организации. По результатам возможно проведение капитального ремонта домов.

Жители деревни Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области просят сделать тротуары и ограждения по Приозерскому шоссе и убрать старые опоры освещения.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

В настоящее время заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дороги «Осиновая роща – Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах Агалатово и Вартемяги. Ориентировочный срок окончания проектирования – июль 2021 года. По результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы будет принято решение о выполнении строительно-монтажных работ. В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено устройство наружного освещения и пешеходных дорожек.

Жителей деревни Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области беспокоит вопрос обеспеченности медицинскими кадрами в амбулатории.

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Количество штатных должностей рассчитывается согласно нормативным актам Министерства здравоохранения исходя из числа прикрепленного населения. На сегодня укомплектованность амбулатории врачами-специалистами с учетом совмещения должностей составляет 80,5%, что выше среднего показателя по Ленинградской области на 7,3%. Штатным расписанием в амбулатории утверждены и работают 4 врача-педиатра. На момент обращения заявителя один педиатр находился на больничном. Кроме того, в амбулатории осуществляется забор биологических материалов лаборантом из Токсово детям до 10 лет по вторникам с 8.00 до 9.30 и медицинской сестрой взрослым и детям старше 10 лет в режиме работы амбулатории.