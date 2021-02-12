Всеволожские дети «оживили» героев пушкинских сказок

С 1 по 10 февраля КДЦ «Южный» проводил флешмоб «Ожившие герои сказок Пушкина», посвященный Дню памяти поэта. От участников требовалось создать фотоиллюстрацию к одной из сказок Пушкина.

Для этого им предложили соорудить подходящие костюмы из подручных средств. С помощью фотографий участники попытались передать дух произведений. К флешмобу присоединились малыши из детского сада «Южный», а также ребята из Всеволожской школы № 6 и Всеволожского ЦО.

Наиболее активно проявил себя 3 «Г» класс школы № 6. Дети вдохновлялись «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказкой о золотом петушке», «Сказкой о попе и его работнике Балде» и другим произведениям. Для создания декораций использовали все, что нашлось под рукой.

Призовые места присудили ученикам 3 «Г» класса Эллине Алавердян и Никите Борзаку, а также творческой группе в составе ученицы 3 «В» класса Всеволожской школы № 6 Алены Курдюмовой, ученицы 3 «А» класса Всеволожского ЦО Полины Каряпиной, ученика 3 «Д» класса Всеволожской школы № 6 Глеба Лущика и воспитанницы детского сада «Южный» Марии Курдюмовой. Призеры получили небольшие, но приятные подарки, остальные участники – сладкие призы.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Культурно-досуговый центр «Южный»