Во Всеволожске открылась медицинская клиника

Сегодня, 12 февраля, в микрорайоне Южный города Всеволожска дан бизнес-старт новому проекту социального предпринимательства. Медицинская клиника получила стартовый капитал от Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района. Субсидия составила примерно 370 тысяч рублей.

– На эти средства было закуплена оборудование, арендовано помещение и сделан ремонт, – рассказывает сооснователь медицинской клиники Полина Попова. – У нас будет кабинет врачебной терапии, косметологии и врачебной патологии. Составляя бизнес-план, заложили в смету 1,5 миллиона рублей. Безусловно, начинать бизнес в пандемию нелегко. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского.

– Идея открыть свое дело возникла давно, – рассказывает совладелица клиники Анна Суранович. – По специальности я хирург. Закончила Северно-Западный государственный институт им. И.И. Мечникова. Второе образование получила, как дерматолог. Опыт работы как в государственных, так и частных клиниках достаточно большой. Начать бизнес подвигла пандемия. Так сложилось, что во время коронавируса сидела дома. Вместе с моей компаньонкой, депутатом города Всеволожска Полиной Поповой, решили открыть медицинский центр. Очень помог Фонд поддержки предпринимательства Всеволожского района. Они сопровождали нас с составления бизнес-плана до получения субсидии.

По словам Анны Суранович, завоевать нишу на этом рынке можно только с помощью профессионального персонала.

– Для нас открытие нового бизнеса в сфере услуг всегда важное событие, – говорит начальник Управления экономики администрации Всеволожского района Инга Маслова. – Особенно приятно, что в 2020-м году предприниматели не испугались и обратились за мерами поддержки. Хотелось бы, чтобы люди активно взаимодействовали с Фондом поддержки предпринимательства и развивали свои навыки в данной сфере.

Отметим, что Всеволожский район успешно развивает малое и среднее предпринимательство и находится на лидирующих позициях по развитию этого важного сектора экономики.

– В текущем году впервые в рамках национальных проектов для социальных предпринимателей будут предусмотрены гранты в размере до 500 тысяч рублей, – рассказывает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Все они должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре.

Ирэн Овсепян

Фото автора