Яна Мальцева из Всеволожского района стала победительницей конкурса «Губернаторский кадровый резерв»

Подведены итоги конкурса «Губернаторский кадровый резерв». В «великолепной семерке» оказалась сотрудница администрации Всеволожского района Яна Мальцева.

Среди победителей представители Кингисеппского, Сланцевского, Тихвинского районов и Сосновоборского городского округа. Всем финалистам обещают трудоустройство в правительстве региона или подведомственных учреждениях. Всего в полуфинал конкурса прошли 21 участник.

– Необходимо учесть пожелания и возможности финалистов, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Вы – молодцы! Обещаем трудоустроить победителей конкурса. Что касается полуфиналистов, которые не вошли в семерку, то их включат в региональный резерв управленческих кадров. Сам я начинал со скромной должности экономиста ЖКХ поселка Кингисеппский. С первого дня старался быть лучшим в работе, предлагал разные идеи для реализации проектов. А уже через десять лет победил на выборах мэра Кингиссепа.

Все победители получили в подарок от губернатора часы и традиционный портфель чиновника.

Ирэн Овсепян