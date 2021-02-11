У сельскохозяйственной продукции Ленобласти появился знак качества

Отныне фермерская продукция из 47-го региона станет маркироваться специальным знаком. «Ленинградская марка качества» – так называется логотип для сельскохозяйственной и фермерской продукции, разработанный художниками мастерской Игоря Боброва и Ксении Хохловой, работающих на агрофирму «Выборжец». Товарный знак уже получил свидетельство на регистрацию от Роспатента.

– Это только первый этап на пути реализации масштабного проекта по продвижению продукции проверенного качества на рынках, – рассказал «Всеволожским вестям» глава Ассоциации фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. – Насколько мне известно, создание единой марки для производителей напрямую связано с Торговым домом «Ленинградский». Идея принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, ключевая задача – помочь в реализации продукции проверенных фермерских хозяйств. Отдельно развивать марку сложно и неоправданно дорого, а вместе с Торговым домом – другая история.

По словам Михаила Шконды, прошедший непосредственно через Торговый дом продукт отличается хорошим качеством, которое гарантирует правительство Ленинградской области.

– Безусловно, это показатель, который должен пользоваться доверием потребителей, – отмечает собеседник. – Реализацией продукции под единой маркой займется Торговый дом. Сейчас идет обсуждение вопроса его создания.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы областного правительства