Строительный рынок Ленобласти отыгрывает падение

С начала года в 47-м регионе построено 357 тысяч кв.м жилья. Это в три с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно плану в текущем году планируется возвести около 2,27 млн квадратных метров.

– Показатели за первый квартал полностью не отражают реальную ситуацию в этом сегменте экономики, – отмечает заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин. – Но сейчас уже можно сказать, что план по вводу в эксплуатацию жилья в этом году мы выполним спокойно. Сейчас стройки развернуты на 572 площадках. Застройщики обещают сдать 7,78 млн кв. метров жилья.

При этом, как показывают расчеты, земля во Всеволожске всегда в тренде. Здесь активно идет строительство, участки расхватывают, земельные наделы на вес золота, а стоимость некоторых просто зашкаливает.

– Ипотечное кредитование растет, процентные ставки в банках уменьшаются, поэтому люди больше стали покупать жилье, – отмечают во Всеволожской районной администрации.

По последним данным, в феврале стоимость квадратного метра недвижимости в райцентре составила от 80 до 110 тысяч рублей и увеличилась по отношению к предыдущему месяцу на 2,7%. Недвижимость здесь необыкновенно востребована.

Ирэн Овсепян