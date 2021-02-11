«Елка желаний» исполнила мечту юного жителя Всеволожского района

Всероссийская акция «Елка желаний» помогла осуществить мечты десяти мальчишек и девчонок из Ленинградской области. Среди них – 5-летний Миша из Всеволожского района.

В канун Нового года мальчик загадал новенький велосипед. Родители Миши передали мечту сына «Деду Морозу» через сайт Всероссийского проекта. И зимнее чудо случилось – заветное пожелание Миши было услышано, и на этой неделе мальчик получил современный горный велосипед.

«Елка желаний» исполняет мечты детей по всей стране. За время своего существования волонтеры и партнеры исполнили почти восемь тысяч заветных желаний. Ребята получали в подарок игрушки, технику и незабываемые впечатления. Волонтеры акции берутся исполнять самые разные мечты: будь то встреча с кумиром, путешествие на Красную Поляну или поездка на оленьей упряжке.

Фото пресс-службы администрации ВМР