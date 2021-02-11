В Янино построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Администрация Всеволожского района объявила конкурс на разработку проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в Янино-1. Здание планируется построить на улице Кольцевой, 16, на месте гаражного комплекса.

Спортивные залы для тренировок и фитнеса, игровые площадки с трибунами и просторный бассейн – все это должно разместиться в новом спортивном объекте общей площадью более 6 тысяч «квадратов». В просторном трехэтажном здании предусмотрена как работа постоянных кружков и секций, так и проведение соревнований разного уровня – от муниципальных до всероссийских.

Как сообщает издание «Заневский вестник», на разработку проекта и подготовку к госэкспертизе районная администрация выделяет 7,5 миллиона рублей. Сбор заявок продлится до 26 февраля.