Кузьмоловские борцы завоевали полный комплект медалей на первенстве СЗФО

5 и 6 февраля в Архангельске состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 18 лет. Спортсмены из поселка Кузьмоловский в составе сборной Ленинградской области показали высокие результаты и заработали полный комплект медалей.

Почетную «бронзу» в своей весовой категории забрал Егор Сироус, а его земляк Богдан Свириденков вышел из состязаний серебряным призером. А вот Артур Чернов стал обладателем золотой медали и получил звание кандидата в мастера спорта. Спортсмены тренируются под руководством тренеров Алексея Шагина и Алексея Митрофанова.

Данные соревнования являются отборочными на Первенство России по спортивной (греко-римской) борьбе. Двое борцов из Кузьмоловского – Богдан и Артур – прошли отбор и будут бороться за победу в конце февраля.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского городского поселения