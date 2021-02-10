Всеволожцы голосуют за благоустройство

В этом году Всеволожск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В случае победы райцентр получит грант в размере 70 миллионов рублей на реализацию благоустройства.

В результате опроса для проекта благоустройства была выбрана территория в центре города: участок Всеволожского проспекта от улицы Баркановской до улицы Ленинградской. Теперь жители могут решить, каким они хотят видеть будущее благоустройство.

На интерактивной карте можно отметить востребованные маршруты и необходимые объекты – детские площадки, скамейки, уличные фонари и так далее. Всеволожцы уже высказались за реставрацию дома купца Хомякова, создание комфортной зоны у ж/д вокзала и дополнительные зеленые насаждения.

Кроме того, жители могут обратить внимание на проблемные участки. Всеволожцы уже отметили проблемы с освещением некоторых участков, неудобное примыкание тротуаров и разношерстные ларьки, портящие облик города. Помимо внесения новых предложений, можно отдать голос в поддержку уже внесенным, повысив их актуальность.

Сбор предложений проходит до 28 февраля по ссылке. На основе собранных материалов архитекторы будут разрабатывать эскизы благоустройства данной территории.