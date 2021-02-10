Волонтеры установят в Агалатово микробиблиотеки

Небольшие уличные конструкции для обмена книгами появятся в Агалатовском сельском поселении. Проект под названием «Полки добра» запустили волонтеры при поддержке местного Молодежного совета.

В своей инициативе организаторы хотят выйти за рамки обычного книгообмена и создать в поселении уникальную книжную инфраструктуру. Каждая полка получит своего «хранителя», который будет следить за порядком и пополнять коллекцию книг. В дальнейшем планируется объединить книжные точки в единую сеть со своими мероприятиями и даже выставками.

– Мы хотим заселить Агалатово книгами, в буквальном смысле наполнить ими жизненное пространство, – рассказывает Надежда Орлова, эксперт ОНФ в сфере культуры, автор идеи. – Однако невозможно призывать к чтению без главного инструмента – книги под рукой.

Установят микробиблиотеки в теплых помещениях с высокой проходимостью. Таким образом, книги не будут портиться, а люди смогут по пути взять интересную им литературу или оставить что-то для других. Собрать первые коллекции для «Полок добра» поможет «Клуб Книгодар». Однако жители поселения могут помочь создать микробиблиотеки уже сейчас: предложить литературу можно по телефону 8 921 891-98-26.

Фото пресс-службы администрации Агалатовского сельского поселения