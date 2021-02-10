Ветеринары Ленобласти отловят свыше 3,6 тысячи бездомных животных

О безнадзорных животных Ленинградской области теперь будут заботиться ветеринарные врачи. Соответствующее постановление вступило в силу в начале 2021 года.

По словам начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Леонида Кротова, на территории 47-го региона числится почти 13 тысяч голов безнадзорных животных. Учетом бродячих кошек и собак занимаются администрации муниципальных образований. Больше всего безнадзорных животных обнаруживают в районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. Также много «брошенок» фиксируется в садоводствах по окончании дачного сезона.

В текущем году специалисты ветслужб планируют отловить свыше 3,6 тысячи «безнадзорников». После необходимых процедур по идентификации, вакцинированию против бешенства и стерилизации, животных планируют распределять по региональным приютам.

Ранее «Всеволожские вести» писали, что Управление ветеринарии Ленинградской области планирует провести широкую пропаганду ответственного отношения к животным в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».