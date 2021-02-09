Мурино разрабатывает дизайн-код города

6 февраля прошла первая проектная сессия по разработке правил благоустройства и дизайн-кода Мурино. На встрече местные жители совместно с архитекторами, ландшафтными дизайнерами и урбанистами обсуждали идеи благоустройства и проблемные зоны города.

До публичных обсуждений специалисты по разработке дизайн-кода проводили социокультурное исследование города и собирали мнения жителей в формате онлайн. Интернет-опрос помог оценить ключевые особенности, а также определить значимые плюсы и минусы города.

На встрече с экспертами муринцы высказывались за большее озеленение и упорядочение дорожных потоков, а в качестве «фишечек» предлагали передвижные скамейки и клумбы. Предложения горожан были зафиксированы на картах, с которыми специалисты продолжат разрабатывать общие правила благоустройства.

Напомним, что подобный проект реализуется в Ленинградской области впервые. Дизайн-код предусматривает не только разработку общих правил благоустройства и единых требований к наружной рекламе, но и создание узнаваемого образа города.

Фото группы «Дизайн-код Мурино» в соцсети «ВКонтакте»