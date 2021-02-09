Кузьмоловские депутаты единогласно избрали временного главу

На внеочередном заседании совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Татьяна Банкис была единогласно избрана временно исполняющей полномочия главы муниципального образования.

Жительница поселка Кузьмоловский Татьяна Викторовна Банкис имеет весомый опыт работы в органах местного управления. Она порядка 30 лет отработала на разных должностях, была депутатом двух созывов и пользуется большим уважением среди коллег и местных жителей.

Избрать временно исполняющего полномочия главы пришлось в связи с отсутствием главы муниципального образования В.В. Воронина и заместителя председателя совета депутатов Н.В. Дабужинскаса. После назначения временного руководителя совет депутатов может возобновить плановую работу.